مرصد الأزهر يحذر من هجمات إرهابية محتملة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد

كتب- محمود مصطفى:

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من هجمات إرهابية محتملة توعد تنظيم داعش الإرهابي بشنها خلال الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة وذلك في عدد من دول العالم.

وتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بإهتمام بالغ التهديدات التي أطقلتها التنظيمات المتطرفة على منصاتها الإعلامية ومنتدياتها عبر شبكة الانترنت، والتي توعدت من خلالها عدداً من الدول على رأسها بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والفاتيكان، بشن هجمات إرهابية ضدها.

وأوضح المرصد في بيان له ، أن تنظيم داعش الإرهابي، بثَ عددًا متفرقًا من الرسائل عبر منتدياته وتطبيقاته المختلفة، يهدد فيها باستهداف احتفالات عيد الميلاد والاحتفال باستقبال العام الجديد و"تحويل فرحة الاحتفال إلى حزن وقلق".

وصور تنظيم داعش رجلا يرتدي زياً أسودًا ممسكًا بيده سكينًا ملطخة بالدماء مكتوب تحتها "قريبًا في أعيادكم".

ونشر التنظيم صور تشير إلى عزمه استهداف الكاتدرائية الوطنية في واشنطن وبوابة براندنبورج في برلين، بل هدد التنظيم باستهداف الفاتيكان نفسه قائلا "انتظرونا.. موعدنا في الكريسماس".

ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إذ يتابع هذه التهديدات فإنه يدعو كافة الدول إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحيلولة دون بلوغ التنظيم أهدافه المبتغاه، ويؤكد المرصد أن هذه التهديدات وما تهدف إليه من خراب ودمار ودماء هي مخالفة لرسالة الأديان السمحة القائمة على التعايش والإخاء.

وشدد المرصد على أن الإسلام لا يؤمن بأن الاختلاف في العقيدة سببٌ لقتل النفس التي حرمها الله وترويع الآمنين.