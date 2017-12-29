بالصور.. "علشان تبنيها" تنظم أولى قوافلها الطبية بالقاهرة

كتب- إسلام ضيف:

نظمت حملة علشان تبنيها، الخميس، أولى قوافلها الطبية، بعدد من مناطق القاهرة، في كلاً من منطقة المقطم، حلوان، البساتين، مصر الجديدة، منشية ناصر، والسيدة زينب.

وأوضحت الحملة في بيان لها، أن القوافل تضمنت عيادات للباطنة، والنساء، والأطفال، والعظام، لافتةً إلى كثافة الإقبال من المواطنين على القوافل الطبية، بمتوسط أعداد في كل منطقة 1000 مواطن.

وأشارت الحملة إلى استكمال القوافل الطبة في جميع المحافظات خلال الأسبوع المُقبل، في إطار خطة الحملة للتخفيف عن المواطنين.