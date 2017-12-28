نقيب الصحفيين عن الصحفي المحتجز شوكان: "إحنا مش ساكتين"

كتب- إسلام ضيف:

أثار عدد من الصحفيين المشاركين بمسابقة "مصر ٢٠١٧"، التي تنظمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، قضية الصحفي المحتجز منذ عدة سنوات "محمود شوكان" قبل إنهاء نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة كلمته، مرددين الهتافات: "شوكان شوكان شوكان".

وقال سلامة: "فيما يخص الزميل شوكان جزء كبير جدًا من اهتمامنا بالصحافة هو الاهتمام بحرية الصحفيين، وعدم ترك أي زميل في أي موقف".

وأضاف نقيب الصحفيين: "منذ توليت منصب النقيب، التقيت وزير الداخلية مرتين، كان آخرها هذا الأسبوع، منذ ٧٢ ساعة، كان اللقاء عن حرية الصحفيين، وتيسيرات للزملاء في أماكن العمل".

وتابع: "كل هذا في إطار حوار ممتد، وسيتواصل حتى نحصل على كل ما نريد، إحنا مش ساكتين ومش هنترك أي زميل، لا في قضية نشر أو في غير قضية نشر".