نقيب الصحفيين: "لا طعم للصحافة دون صورة"

كتب- إسلام ضيف:

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على أهمية الصور في الصحافة، مضيفًا: "صحافة بدون صورة لا طعم لها".

أضاف سلامة، في كلمته بمسابقة "مصر ٢٠١٧" والتي تقيمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين في ساقية الصاوي: "يسعدنا وجود أماكن إبداع كثيرة في مصر.. خاصةً شباب المصورين المشاركين بالمسابقة".

وقال: "هما دول شباب مصر وعقولها، هم يمثلون المستقبل لمصر".

وتابع: "النقابة تعكف على الانتهاء من معهد لتدريب الصحفيين سيكون على أعلى مستوى، وسيحتوي على متحف للصحافة ليكون ثاني أكبر متحف للصحافة في العالم".

ونظمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، مساء الخميس، مسابقة "مصر ٢٠١٧" لأفضل صورة صحفية بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وعمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وعبد المنعم الصاوي، مؤسس ساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية.

كما شهد الحضور عددًا من كبار المصورين في مقدمتهم حسام دياب مدير التحرير بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، عادل مبارز، وجلال المسيري، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في المسابقة نحو 140 مصورًا صحفياً من كافة المحافظات بعدد 300 صورة و30 عملا من صحافة الفيديو لأول مرة. يذكر أن هذه المسابقة تُقام للعام العاشر على التوالي بهدف التواصل مع الجمهور لإعلاء قيمة المصور الصحفي وإظهار رونق وأهمية التصوير الصحفي لما يقدمه كوثيقة تاريخية لمصر تشمل كل أحداثها خلال عام ٢٠١٧.

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