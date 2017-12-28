رئيس الوطنية للصحافة: الصورة الصحفية يمكنها صنع ثورة

كتب- إسلام ضيف:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصورة الصحفية يمكنها صنع ثورة في أي مكان بالعالم.

وأضاف جبر، في كلمته بمسابقة "مصر ٢٠١٧" والتي تقيمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين في ساقية الصاوي، أن مشاركة العديد من الشباب في هذه المسابقة هو مشهد يبعث على الأمل ويدل على أهمية الصورة الصحفية.

وتابع: "جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم وأعمارهم، يطالعها المثقفون والأميون والشباب والجميع".

وزاد: "الصورة وراءها مبدع وفنان يختار بدقة، وهي تفوق في قوتها الكلمة، وكثير من الصور الصحفية غيرت مستقبل الشعوب".

ونظمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، مساء الخميس، مسابقة "مصر ٢٠١٧" لأفضل صورة صحفية بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وعمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وعبد المنعم الصاوي، مؤسس ساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية.

كما شهد الحضور عددًا من كبار المصورين في مقدمتهم حسام دياب مدير التحرير بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعادل مبارز، وجلال المسيري، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في المسابقة نحو 140 مصورًا صحفياً من كافة المحافظات بعدد 300 صورة و30 عملا من صحافة الفيديو لأول مرة. يذكر أن هذه المسابقة تُقام للعام العاشر على التوالي بهدف التواصل مع الجمهور لإعلاء قيمة المصور الصحفي وإظهار رونق وأهمية التصوير الصحفي لما يقدمه كوثيقة تاريخية لمصر تشمل كل أحداثها خلال عام ٢٠١٧.

اقرأ أيضًا

فوز مصراوي بـ٨ جوائز في مسابقة الصحفيين "مصر ٢٠١٧"