سلطات مطار القاهرة تمنع دبلوماسيًا أمريكيًا من دخول البلاد

كتب- طه عبيد:

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، الخميس، دبلوماسيا أمريكيا من دخول البلاد، بسبب عدم حصوله على تأشيرة مسبقة.

ورحلت سلطات المطار ميشيل ديفيس المسؤول الهندسى بالقنصلية الأمريكية بمدينة جدة السعودية، بعد منعه من دخول البلاد تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد وصوله من السعودية بجواز سفر دبلوماسي دون تأشيرة دخول مسبقة.

يذكر أن مبدأ المعاملة بالمثل طبقته وزارة الخارجية المصرية عام 2010 بإشراف من أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية وقتها، ويقضى بضرورة حصول حاملى الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة للقادمين لمصر على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وبعد دخول المبدأ حيز التنفيذ بعدة شهور قامت عدة دول بالتوقيع على اتفاقيات مع مصر للمعاملة بالمثل وتبادل استثناء حاملى الجوازات السابقة من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة.