مصراوي يفوز بـ٨ جوائز في مسابقة الصحفيين "مصر ٢٠١٧"

كتب- إسلام ضيف:

فاز مصراوي بـ٨ جوائز في مسابقة "مصر ٢٠١٧"، التي تنظمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

وجاءت الجوائز كالتالي:

- في فئة الصورة الخبرية، حصل الزميل حسين طلال من جريدة "اليوم السابع" على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الزميل روجيه أنيس، موقع مصراوي.

وحصل الزميل حازم جودة، موقع مصراوي، على الجائزة التشجيعية الأولى في تلك الفئة، وسامر عبد الله، جريدة الدستور، على الجائزة التشجيعية الثانية، وإيمان هلال، على الجائزة التشجيعية الثالثة.

- وفي فئة القصة المصورة، حصل الزميل محمد حسام الدين من موقع "مصراوي" على المركز الأول، والزميل روجيه أنيس "مصراوي" على المركز الثاني.

كما حصل الزميل علاء أحمد، موقع "مصراوي" على الجائزة التشجيعية الأولى، وحازم عبد الصمد من "اليوم السابع" على الجائزة التشجيعية الثانية، وأحمد عبد الجواد، جريدة الشروق، على الجائزة التشجيعية الثالثة.

- فئة "الصورة الرياضية"، حصل على المركز الأول محمود فخري، والمركز الثاني الزميل فريد قطب موقع "مصراوي".

كما حصل على الجائزة التشجيعية الأولى محمد ماهر من "الأهرام"، والجائزة التشجيعية الثانية سامح أبو الحسن من جريدة "التحرير"، والتشجيعية الثالثة عزت السمري من "الجمهورية".

- وفي صحافة الموبايل، حصل على المركز الأول الزميل "محمد البدوي"، والمركز الثاني: محمد عبدالغني.

بينما حصل على الجائزة التشجيعية الِأولى عبدالرحمن جمال، والتشجيعية الثانية طارق وجيه، والتشجيعية الثالثة أيمن حسن فراج.

- وفي صحافة الفيديو، حصل على المركز الأول احسان رمضان ونسيم عبدالفتاح من "مصراوي"، وجاء في المركز الثاني أسماء جمال من "ديلي نيوز".

بينما حصل على الجائزة التشجيعية الأولى بافلي إلياس، من صحيفة "المصري اليوم"، والتشجيعية الثانية ندى عمرو، من موقع "مصراوي"، والمركز الثالث الزميل محمد جمال.