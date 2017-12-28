بالصور- قيادات "المصرية لخدمات الطيران" يزورون مستشفى 57357

كتب- طه عبيد:

زار قيادات الشركة المصرية لخدمات الطيران، الخميس، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، حيث كان في استقبالهم الدكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى ولفيف من قياداتها.

وتفقد الوفد، برئاسة اللواء محمد كامل رئيس الشركة، الأقسام الداخلية للمستشفى للتعرف على أهم المعايير التي تبنى على أساسها منظومة البحث العلمي في سبيل الوصول إلى نسب الشفاء العالمية.

كما تفقد الوفد، الأطفال نزلاء المستشفى في رحلتهم العلاجية، دعمًا وتشجيعًا لهم، وأخذ الصور التذكارية لرفع الروح المعنوية ومع تقديم الهدايا لمشاركة الأطفال في مرضهم، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ لرعاية المرضى من ميزانية الشركة في أخر العام.

وصرح اللواء محمد كامل بأنه سيتم توجية حملة خلال الفترة المقبلة بين العاملين بالشركة للمساهمة بالمستشفى. وتبادل كلا الطرفين الدروع التذكارية.