أكثر الكلمات إنتشاراً

عهد التميمي جزيرة سواكن الكريسماس سد النهضة القدس المحتلة محمد صلاح

السماح بدخول وزير الثروة الحيوانية التشادي دون تأشيرة مسبقة

08:08 م الخميس 28 ديسمبر 2017
السماح بدخول وزير الثروة الحيوانية التشادي دون تأشيرة مسبقة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، الخميس، بدخول يونس عبد الرحيم وزير الثروة الحيوانية التشادي، الذي وصل بجواز سفر دبلوماسي دون تأشيرة مسبقة على الطائرة المصرية قادمًا من بنجامينا في زيارة للقاهرة لمدة عدة ساعات في طريقه إلى بلجيكا.

وقالت مصادر أمنية إنه تم السماح بدخول الوزير التشادي بصفة استثنائية، دون تأشيرة دخول نظرًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضخت المصادر، أنه بعد الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، أحال الأمر إلى السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم، حيث وافق على الاستثناء.

مطار القاهرة الدولي وزير الثروة الحيوانية بلجيكا

الخبر التالى:

بالصور- قيادات "المصرية لخدمات الطيران" يزورون مستشفى 57357

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان