السماح بدخول وزير الثروة الحيوانية التشادي دون تأشيرة مسبقة

كتب- طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، الخميس، بدخول يونس عبد الرحيم وزير الثروة الحيوانية التشادي، الذي وصل بجواز سفر دبلوماسي دون تأشيرة مسبقة على الطائرة المصرية قادمًا من بنجامينا في زيارة للقاهرة لمدة عدة ساعات في طريقه إلى بلجيكا.

وقالت مصادر أمنية إنه تم السماح بدخول الوزير التشادي بصفة استثنائية، دون تأشيرة دخول نظرًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضخت المصادر، أنه بعد الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، أحال الأمر إلى السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم، حيث وافق على الاستثناء.