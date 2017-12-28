رئيس جامعة عين شمس لـ"اتحاد الطلاب": "مارسوا الحرية بمسئولية"

كتب- محمد قاسم:

عقد مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس برئاسة الطالب أسامة مرشدي، الخميس، اجتماعه الأول منذ انتخابه الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وسحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب وطارق أحمد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وناقش المجلس عددًا من البنود من بينها اللوائح المالية والإدارية للأنشطة وإمكانية عقد ملتقى تدريبي لمجلس الاتحاد.

ودعا عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، مجلس الاتحاد إلى أن يكونوا حلقة وصل فاعلة بين طلاب الجامعة وقياداتها، مشددًا على ضرورة التكامل بينهم وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد بحيث تدعم كل لجنة من لجان الاتحاد السبع غيرها من اللجان وعدم العمل في جزر منعزلة.

ولفت عزت إلى ضرورة ممارسة الحرية ولكن بمنتهى المسئولية، متابعًا: "الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية بكافة مستوياتها سواء داخل الاتحاد العام أو اتحادات الكليات".

وقال إن "الجامعة تفتح أبوابها لممارسة مختلف الأنشطة دون التقيد بمظلة أسرة بعينها؛ فهدفنا تخريج شخصية متوازنة قادرة علي خدمة المجتمع والوطن ككل".

من جانبه طالب فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إن مجلس اتحاد الطلاب بذل أقصى ما لديه من جهد لزيادة أعداد الطلاب المشاركين في مختلف الأنشطة ودمج أكبر عدد منهم للانخراط في مختلف مجالات الحياة الجامعية.

وقال: "جميعنا شركاء في اتخاذ القرار دون انفراد.. ولابد من التكامل بين خبرة وحنكة القيادة وحماسة وطموح الشباب.. ومجتمعنا بحاجة لجهود الجميع".