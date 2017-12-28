مقدم مشروع معاقبة الملحدين بالحبس: الإلحاد يهدد جميع الأديان السماوية

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور عمرو حمروش، عضو مجلس النواب إن سبب تقديمه مشروع قانون لمعاقبة الملحدين بالحبس هو تنامي ظاهرة الإلحاد في المجتمع خلال السنوات الأخيرة مما تمثل تهديدا لجميع الأديان السماوية.

وأضاف "حمروش" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام تاني" المذاع على قناة "دريم" مساء الأربعاء، أن الإلحاد ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري وتدمر جميع الأديان لعدم إيمان الملحدين بوجود الله عز وجل، مشيرًا لأهمية التوعية ونشر الثقافة في المجتمع لا سيما بين الشباب.