تقارير جودة الخدمات في " مجلس الوزراء" اليوم

القاهرة(أ ش أ)

القاهرة : يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات .

القاهرة : تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشروع "رواد 2030 "، الذي يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

الرباط : يعقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اجتماعه الدوري الـ57 على مدى يومين، في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني للتسع دول أعضاء المجلس، وسيبحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات التنظيمية والفنية والمالية والإدارية.

القاهرة : يحتفل متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق، بمرور 114 عاما على افتتاحه، بإقامة العديد من الفعاليات والجولات الإرشادية لزائريه، وسيكون الدخول مجانا أثناء مواعيد العمل الرسمية للمصريين والأجانب المقيمين بمصر لمن هم دون سن 21 سنة.

القاهرة : يفتتح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ومحمد الصاوي مؤسس ساقية الصاوي ، بساقية الصاوي بالزمالك معرض مسابقة "مصر 2017" لأفضل صورة صحفية خلال العام الحالي ، والتي تنظمها شعبة التصوير بنقابة الصحفيين، ويشارك في المسابقة 140 مصورا صحفيا من كافة المحافظات، بعدد 300 صورة و30 عملا من صحافة الفيديو لأول مرة.