علاء مبارك ردا على مغرد استفزه: حضرتك خوفتني جدا بصراحة وخليك في غربتك

احتد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على أحد مستخدمي "تويتر" الذي استفذه في تعليق رداً على تغريدة نجل مبارك هنأ فيها فريق الإسماعيلي بعد فوزه على الرجاء

حيث علق أحد المتابعين قائلا:"استكن وابعد عن الناس وعيش حياتك بلا احتكاك -رحم الله ابنك- واستكمل المتابع " أغلق الباب وكن عاديا جدا لا مسؤول ولا سياسي ولا أي شيء كفاية 30 سنة عليكم نصيحة قبل الصدمة من المجتمع 80 % منهم كارهين لكم عدا أصحاب المال والسطوة وذو المصالح هم من يحلم معكم بالعودة إلى الفساد وانت مش عارف أنا مين".

ليرد عليه "علاء" قائلا: "حضرتك خوفتني جدا بصراحة، والـ80 بالمئة حسبتها ازاي! قوة الإيمان تخليك تواجه ولا تخشى إلا الله، خليك في غربتك ولا تحتك".

ورد عليه "عبد الكريم" مرة أخرى قائلا: "أولا لا أقصد التخويف دا أسلوب همجي يخص الإخوان والإرهابيين، ثانيا لماذا خرج الملايين 2011 أحسب أنت النسبة وقلي طلبت منك السكوت حفاظا على رجل عسكري وبطل محترم فحافظ أنت على سمعته وابعد وكفاية ولا أرغب مطلقا الحديث على تويتر ولو حبيت كلمني خاص بعدها سوف تبكي دم لما حدث لي شخصيا".

لينهي نجل الرئيس الأسبق الحديث بقوله: "لا تقلق على سمعة الرئيس مبارك، ولكن قوة الإيمان تجعل الانسان يواجه ولا يبعد ولا يسكت ولا يترك بلده، وأتمنى لك كل خير".