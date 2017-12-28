بالفيديو- أول سجين يحصل على الدكتوراه يكشف تفاصيل لقائه بـ"مرسي"

مصراوي:

كشف محمد الشناوي أول سجين يحصل على الدكتوراه في القانون عن لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حبسه ، مؤكداً ان المعزول يعامل معاملة جيدة جداً

وأضاف أن مصلحة السجون تعامل المعزول كرئيس سابق، وعن رسالة الدكتورا الخاصة به قال كان عنوانها "تطوير المؤسسات العقابية في ضوء التشريعات الوطنية والدولية"، وإن إدارة السجن تعاونت معه وقدمت له كافة أوجه الدعم.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية رشا نبيل في برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية "دريم": "إدارة السجن سمحت لى بالخروج والذهاب إلى الكلية دون أي حراسة وكأنى حر طليق أثناء مناقشة رسالتي للدكتوراه، وحصلت على 3 أيام تصريحا بذلك، وهذا موجود في القانون المصري".

وتابع: "أولادى لم يكونوا يعلمون بأنى محبوس ولكنهم كانوا يعلمون بأنى مسافر للخارج، وأفادنى في ذلك لأننى منفصل حاليا عن زوجتى بسبب مشكلات زوجية فزوجتى سيدة صالحة وربت أولادي جيدا، وأثناء مناقشة رسالة الدكتوراة وجهت لهم الدعوة وحضروا".