الأرصاد عن طقس اليوم: شبورة مائية صباحاً وبرودة ليلاً

كتب- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً. مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم:

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 13 18

بلطيم 13 20

مطروح 13 19

السلوم 10 17

سيوة 08 18

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

العريش 05 20

رفح 05 19

الإسماعيلية 08 20

السويس 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 02 19

نويبع 16 27

طابا 10 22

كاترين 05 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 14 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 22

سوهاج 10 23

قنا 10 24

الأقصر 10 25

أسوان 11 26

أبوسمبل 10 25

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 19 27

أبورماد 18 26

رأس حردبة 19 26

حلايب 20 25