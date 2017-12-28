خبراء: لجنة السياحة الدينية بلا رئيس حتى إجراء انتخابات الغرف

كتب- يوسف عفيفي:



بعد استقالة المهندس هشام أمين، من رئاسة اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السياحة، الذي لم يستمر فيه سوى أيام قليلة خلفا لـ"إيمان سامي"، التي تقدمت هي الأخرى مطلع الشهر الجاري باستقالتها، باتت اللجنة خالية من رئيس مؤقت.



وتوقع خبراء سياحة، بقاء المنصب شاغرًا نظرا لضيق الفترة المتبقية والتي يتبعها انتخابات غرفة شركات السياحة المقرر إجراؤها يوم 15 يناير المقبل.



وأكد وليد خليل، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السياحة، وعضو العليا للحج والعمرة، عدم امتلاكه أية معلومة عن تولي أحد لرئاسة اللجنة خلفا لـ"أمين" ولم يسمع بتداول وزارة السياحة أو اللجنة لأي اسم، منوها أن ذلك يرجع لضيق الوقت المتبقي على موعد إجراء الانتخابات، واستقرار الأوضاع السياحية ودخول الصمت الانتخابي، معربا عن قلقه في ذات الوقت من صدور قرار بتأجيل الانتخابات مرة أخرى.



فيما قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، إن وزارة السياحة لن تفكر في تعيين أحد خلال هذه الفترة كما أنه لم يسع أحد للتقدم لها، تجنبا لأية أمور قد تطرأ خلال هذه الفترة القصيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن يقوم وليد خليل عضو اللجنة الحالي بشغل مهام رئيس اللجنة حتى إجراء الانتخابات منتصف يناير المقبل.



ووافقه في الرأي، أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، موضحا عدم وجود أمور جوهرية تستدعي ذلك، بالإضافة إلى أن الوقت لا يستدعي قيام وزارة السياحة بالتفكير في تعيين رئيس للجنة في ظل وجود نائب لها، وذلك نظرا لضيق الفترة المتبقية واستقرار الأوضاع خاصة بعد إعلان الوزارة موعد انتخابات غرفة شركات السياحة وموعد توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية.



يذكر أن المهندس هشام أمين، شغل منصب رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال في غرفة شركات السياحة، بدلًا من إيمان سامي، التي تقدمت هي الأخرى باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبها مطلع ديسمبر الجاري، إلى الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.