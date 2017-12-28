20 فبراير مؤتمر تربية نوعية عين شمس العلمي

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، 20 فبراير المقبل وعلى مدار يومين بالعين السخنة، مؤتمرها العلمي الخامس والدولي الثالث بعنوان "الإتجاهات العالمية المعاصرة وتطوير التخصصات النوعية"، تحت رعاية كلًا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

ويرأس المؤتمر الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أماني حنفي عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور أسامة السيد مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

وصرح أسامة السيد مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، بأن العالم يشهد في العقد الأخير تحولات عديدة في مختلف المجالات خلفت تحديات كان لها أثر بالغ في كثير من الميادين خاصة التعليمية، ولعل التعليم النوعي يشكل حجر الزاوية في تلك التحولات؛ لأنه أحد العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية.

وأوضح أن أهداف المؤتمر تركز على السعي الحقيقي للحاق بركب التعليم المتطور، مناقشة المستحدثات في مجالات التعليم النوعي كيفية الإستفادة من الأبحاث العالمية و المحلية في التعليم النوعي، تقديم مقترحات ومعايير تساهم في حل القضايا المعاصرة.