"الصحفيين" تكشف حقيقة إلغاء حجز الوحدات المخصصة للأعضاء بـ"مدينتي"

القاهرة- أ ش أ:



أكد أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الإسكان، أنه لا صحة لما يشاع حول إلغاء حجز الوحدات المخصصة للصحفيين بـ "مدينتي"، والتي تم مؤخرا إجراء قرعة بشأنها، وأن كل ما يشاع عن بيع إيصالات الشقق غير صحيح نظرا لأنه لم يتم منح إيصال أو حجز وحدات حتى اللحظة لأي زميل.



وأوضح - في تصريح مساء اليوم الأربعاء- أن الهدف من هذه الأحاديث النيل من الصحفيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مضيفا أن هناك من يفتعل أحاديث ومعلومات مغلوطة لصالح السماسرة الذين يرغبون في إفشال حصول النقابة على مثل هذه الوحدات المميزة للصحفيين.



ولفت أبو السعود إلى أن وزارة الإسكان خصصت الوحدات للنقابة بشكل لا رجعة فيه، وهى الوحيدة المنوط بها التخصيص لأعضائها وفقا للقرعة العلنية التم تم إجراؤها، مؤكدا أن النقابة تحاول تحسين إجراءات التخصيص من خلال تواصلها مع وزارة الإسكان.



وأشار إلى أن لجنة الإسكان لم تعلن الكشف النهائي لقائمة الفائزين بحق التخصيص، وذلك بسبب مراجعة اللجنة لكشوف الزملاء الذين تم تخصيص وحدات سابقة لهم من النقابة حتى يتسنى للزملاء الذين لم يحصلوا على وحدات من النقابة الاستفادة من ذلك.​