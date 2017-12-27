ضبط 65 كيلو أحجار كريمة قبل تهريبها بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة مع ضابط أمن بإحدى شركات الطيران لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من أمريكا.

وذكرت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران رقم 986، والقادمة من نيويورك، اشتبه رجال الجمارك في ضابط أمن بإحدى شركات الطيران، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب ضابط الأمن، ووجدت فيها 65 كيلو أحجار كريمة تتعدى قيمتها مليون جنيه.

حرر الدكتور إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، محضرًا للراكب وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.