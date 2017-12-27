بعثة مصر المشاركة في البطولة العالمية للذكاء بماليزيا تصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بعثة أبطال مصر المشاركة بالبطولة العالمية للذكاء، والتي أقيمت بماليزيا يوم السبت الماضي، وحصد خلالها الفريق المصري المراكز الـ 10 الأولى، من بين 3 آلاف متسابق، كما حصل المتسابق المصرى عبد الرحمن حسين على جائزة أذكى طفل في العالم وكأس البطولة.

استقبلت فرقة الفنون الشعبية بالمطار الفريق المصري وسط هتافات من جانب أهالي الفريق وأصدقائهم والركاب والعاملين.

وقامت السلطات المعنية بتسيير الحركة المرورية أمام الصالة الدولية لتخفيف الكثافات الناتجة عن الاستقبال.

ومثل مصر 16 طفلا في المسابقة التى شاركت بها أكثر من 70 دولة منها: "مصر، فلسطين، السعودية، الكويت، قطر، الإمارت، روسيا، الفلبين، كازاخستان، إيران".

وحصد الأطفال "مالك رأفت ومنى مرسي، وجنا مدحت ، وهدى بدر ، ومروان رشاد ، وزيد على ، وعمر عبده ، وعمر إسلام ، ونور ليث" المراكز الـ10 الأولى كما استطاع أطفال مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة حل أكثر من 200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط، مما يدل على قدرات الطفل المصرى العقلية المميزة، نتيجة التدريبات الذهنية البسيطة التي يمارسونها مما ينتج عنه تنشيط لخلايا المخ خاصة المخ الأيمن (الإبداعي) مع تحفيز المخ الأيسر (المنطقى).