عضو بـ"السياحة الدينية" يكشف سبب استقالة رئيس اللجنة

كتب- يوسف عفيفي:

قال وليد خليل، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السياحة، إن استقالة هشام أمين من رئاسة لجنة السياحة الدينية بلجنة تسير الأعمال بالغرفة ترجع إلى عدم فتح باب توثيق عقود الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات العمرة مع الوكلاء السعوديين يوم 25 ديسمبر الجاري، والذي كانت أعلنته اللجنة العليا للحج والعمرة في أول اجتماع لها.

وأوضح خليل لـ"مصراوي"، أن الاجتماع الأخير للجنة السياحة الدينية يوم الاثنين الماضي، ناقش الإعلان عن فتح باب التوثيق وبناء عليه تم الاتفاق على موعد 4 يناير المقبل، مع عدم الإفصاح عنه لأحد لحين ورود "رد" رسمي من قبل وزارة السياحة حتى لا تقع اللجنة مرة أخرى في موقف محرج أمام الشركات.

وأضاف: "الغرفة أعلنت عن موعد التوثيق يوم 25 ديسمبر الجاري لكن الوزارة أجلت الموعد، وهو ما تسبب في حرج اللجنة أمام جميع الشركات وبناء عليه صمتت اللجنة عن إعلان الموعد الجديد والمتفق عليه في الاجتماع الأخير وتركه للوزارة".

وأشار إلى أنه أبلغ وزارة السياحة باستقالة المهندس هشام أمين من رئاسة اللجنة وطالبهم بالرد على الموعد المتفق عليه يوم 4 يناير المقبل وبناء عليه تم الرد بورقة رسمية للسماح بالإعلان عن الموعد المعلن أعلاه".

كان قد تقدم المهندس هشام أمين باستقالته من منصب رئاسة لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال في غرفة شركات السياحة، بدلًا من إيمان سامي، التي تقدمت هي الأخرى باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبها مطلع ديسمبر الجاري، إلى الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.