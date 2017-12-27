إطلاق الموقع الإلكتروني لرائدات الريف.. ووزير الصحة يكرم عددًا منهم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة راندا عبده، المشرف على الإدارة الركزية للمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة، انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالرائدات الريفيات.

وأضافت عبده، خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية الرائدات الريفيات، أن الوقع الالكتروني يضم كل المساعدات والخدمات للرائدات، تحت شعار رائدة وافتخر.

كرم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عددًا من رائدات تنظيم الأسرة بالريف بإهدائهم "تابلت" لكل واحدة يتضمن الإستراتيجية الجديدة التي تطلقها الوزارة.

وقال عماد الدين إن "عدد الرائدات الريفيات في مصر يصل إلى 1400 رائدة وأن الهدية تتضمن تابلت هدية لمتابعة كل الخدمات والمساعدات التي تقدم لهم".

وأطلق الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، الإستراتيجية القومية لبرنامج الرائدات الريفيات بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية.

وتنظم الإستراتيجية الدور الذي تقوم به الرائدة الريفية وتصميم برنامج تدريبي شامل لبناء قدرات الموارد البشرية العاملة في برنامج الرائدات الريفيات، وتمكينهن من أن يصبحن أداة التغيير الإيجابي الفاعلة والمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وحديثي الولادة الخاصة بوزارة الصحة والسكان.