​البيئة تختتم مشروع جمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة بالإسكندرية

كتبت- مادي غيث:

اختتمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أنشطة المشروع التجريبي لجمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة في الإسكندرية.

وكان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة نظّم يومين لجمع ونقل اللمبات إلى مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة من نقاط التجميع المختلفة التي كان قد أعلنها على موقعه الإليكتروني.

وكانت أنشطة المشروع التجريبي قد بدأت في نوفمبر العام الماضي حيث عقد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة جلسة تشاورية وهدفت الجلسة إلى عرض المشروع التجريبي للمعنيين وضمان مشاركتهم في تصميم المشروع واتخاذ القرارات.

ودارت المناقشات حول ثلاث محاور رئيسية وهي: الخدمات اللوجستية، وزيادة الوعي، وتمويل المنظومة، وأجمع المشاركون على أهمية المشروع والحاجة إلى تطبيقه مع التركيز على جانب التواصل والتوعية.

وأطلق البرنامج أنشطة المشروع التجريبي تحت شعار "رجع لمبتك وحافظ على صحتك"، حيث جمعت الأنشطة بين الجمع والتوعية في أكتوبر الماضي حيث قام البرنامج بوضع حاويات كجزء من المشروع التجريبي لجمع اللمبات ونقلها لمركز الناصرية من أجل المعالجة والتخلص الآمن اللمبات.

يهدف المشروع إلى تنفيذ منظومة لجمع ونقل ومعالجة لمبات الفلورسنت المستهلكة بطريقة بيئية سليمة من المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين بمحافظة الاسكندرية، نظرًا لاحتواء اللمبات الفلورسنت المستهلكة على مادة الزئبق الخطرة والمصنفة ضمن أخطر 10 مواد كيميائية على الصحة العامة، مما يستدعي ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيًا وصحيًا.

ويعمل المشروع على تطوير نظام آمن ومستدام لجمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة من خلال ثلاث مراحل بداية من عملية الجمع، حيث يقوم المستهلكين والمصالح الحكومية والخاصة بالتخلص الآمن من اللمبات الفلورسنت المستهلكة فى الصناديق المخصصة من قبل المشروع فى نقاط التجميع المعلنة، مع مراعاة عدم كسرها، مرورًا بعملية النقل من نقاط التجميع إلى مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالاسكندرية، وذلك باستخدام سيارات مخصصة لذلك وانتهاء بعملية المعالجة والتخلص الآمن منها.

ويأتي المشروع التجريبي في إطار تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمُنتج وهو واحد من بين أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتصبح صديقة للبيئة ولسد الفجوة المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك، ويضم المشروع العديد من الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة من ضمن هؤلاء الشركاء كبرى الشركات المنتجة للمبات الفلورسنت شركتي توشيبا العربى وشركة نيازا ومكتبة الإسكندرية ومركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفذه وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني(GIZ)، بنك التعمير الألماني (KfW)، بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين للبرنامج وهم مفوضية الإتحاد الأوروبي وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى تطوير آليات إدارة منظومة المخلفات الصلبة وتحسين الظروف البيئية للمواطن المصري.