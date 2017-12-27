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الرقابة الإدارية تضبط طبيبًا داخل غرفة العمليات لتقاضيه رشوة

10:17 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2017
الرقابة الإدارية تضبط طبيبًا داخل غرفة العمليات لتقاضيه رشوة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (م.ع) طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين من مسئولي شركة توريد مستلزمات طبية، أثناء تواجدهم مع الطبيب بغرفة العمليات، ومتلبسين بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت إجماليها حوالي 25 ألف جنيه من 4 مرضى أجريت لهم عمليات جراحية للعظام في ذات اليوم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن المتهمين حصلوا على الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دخول المرضى وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة، بالرغم من صدور قرار علاجهم على نفقة الدولة يشمل ويغطى كامل تكاليف الجراحة، بهدف تربيح أنفسهم والشركة على حساب المرضى.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم.

الرقابة الإدارية تقاضي رشوة ضبط طبيب مستشفى الزقازيق الجامعي

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