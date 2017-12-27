بصيرة: فئة "لا أعرف" الأكثر لأفضل حدث في 2017

كتبت - سحر عزام:

قال الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي العام، إن الاستطلاع الذي أجراه المركز عن أمنيات المصريين في 2017 كشف إن فئة "لا أعرف" جاءت في المرتبة الأولى من الإجابات على سؤال أفضل حدث في 2017 تلاها صعود مصر إلى كأس العالم.

وأضاف عثمان، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن مشروعات الطرق والكباري جاءت في المرتبة الثالثة تليها مشروعات المزارع السمكية ثم استقرار البلد والأمن والأمان وأخيرًا المحطة النووية بالضبعة.

وعن أسوأ الأحداث في 2018، أوضح مدير مركز بصيرة أن الإرهاب جاء في المرتبة الأولى بنسبة 60% يليه ارتفاع الأسعار بنسبة 17%، ثم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يليه خروج النادي الأهلي من بطولة إفريقيا.​