السياحة: محاكمة "سيدة الترامادول" لن تؤثر على علاقتنا ببريطانيا

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت رنا جوهر، المتحدث الإعلامي باسم وزارة السياحة، أن السيدة البريطانية "لورا بلومر" 33 عامًا المحتجزة في مصر بتهمة تهريب مخدرات، ليست سائحة كما يدعي البعض، بل زوجة رجل مصري، وجاءت لزيارته ولا دخل للوزارة بها، مؤكدةً أن الأمر ليس له تأثير على العلاقات بين البلدين.



وأكدت جوهر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الجانب البريطاني لم يثر الموضوع من قريب أو من بعيد، وكل ما ذكره أن كل دولة لها قوانينها الخاصة، وعليها ضبط أي شخص مخالف للقانون، مشددةً على أن الأمر ليس له تأثير إطلاقًا على السياحة بين البلدين.



وقررت المحكمة أمس تأجيل نظر قضية السيدة البريطانية "لورا بلومر" المحتجزة في مصر بتهمة تهريب مخدرات، وذلك على خلفية ضبطها في مطار الغردقة في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة "ترامادول"، وبعضًا من أدوية "نابروكسين".​