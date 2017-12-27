الدمرادش: حظر الجوافة المصرية بالسعودية مفاجئ ويضر بالطرفين

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحميد الدمرادش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار المملكة العربية السعودية بحظر محصول الجوافة مفاجئ ويضر بالطرفين ،لافتًا إلى أن المجلس التصديري ووزارة الزراعة والتجارة والصناعة قاما بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها.



وأضاف الدامرداش، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المجلس التصديري كان ضمن الوفد الرسمي الذي زار المملكة خلال مايو الماضي وشرح المنظومة الجديدة التي اتبعتها مصر، وبالرغم من ذلك لم ترفع المملكة الحظر.



وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن السعودية وعدت برفع الحظر عن حاصلات الفراولة والفلفل، مؤكدًا أن الوفد نجح في إقناع كافة الدول العربية واستقبلنا وفود كل الدول وأثنوا على المنظومة التي اتبعناها.



وطالب الدمرادش وزارة البيئة والزراعة السعودية بزيارة مصر للوقوف على عمل المنظومة والرقابة التي تنفذ علي الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن الحظر من حق أي دولة، لكنه تساءل عن باقي الحاصلات.



وشدد رئيس المجلس على ضرورة التنسيق المتبادل بين الأشقاء لما له تأثير ليس بالجيد علي الطرفان.



وأعلنت السلطات السعودية بالأمس حظرًا مؤقتًا على استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح بيه عالميًّا.

وكانت السلطات السعودية حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.​