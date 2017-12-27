اليوم.. جامعة القاهرة والتخطيط توقعان بروتوكولاً لبرنامج ماجستير مهني في ريادة الأعمال

كتب - محمد قاسم:

توقع جامعة القاهرة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأربعاء بروتوكول تعاون لإطلاق مشروع رواد 2030 مع جامعة كامبريدج البريطانية لتنفيذ برنامج الماجستير المهني لريادة الأعمال بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإطلاق برامج خاصة بريادة الأعمال في المدارس والجامعات.

وذكر بيان صادر عن جامعة القاهرة الثلاثاء أنه من المقرر توقيع البروتوكول في التاسعة والنصف صباح الأربعاء بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، ويشهده وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت.​