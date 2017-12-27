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اليوم.. جامعة الأزهر تبحث تأمين الحرم الجامعي خلال امتحانات نصف العام

06:07 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2017
اليوم.. جامعة الأزهر تبحث تأمين الحرم الجامعي خلال امتحانات نصف العام

كتب - محمود مصطفى:

يبحث مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، التي تبدأ نهاية ديسمبر الجاري.

ويناقش المجلس، في اجتماعه الذي يعقد في العاشرة من صباح اليوم بمبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر، كيفية تأمين الحرم الجامعي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور محمد أبوهاشم، في تصريحات لمصراوي، إن المجلس يبحث مع الجهات المعنية كيفية تأمين امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن تبدأ بعض كليات جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية ديسمبر الجاري، على أن تعقد بباقي الكليات في السادس من يناير المقبل.​

جامعة الأزهر تأمين الحرم الجامعي امتحانات نصف العام

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