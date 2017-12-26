وزير النقل: "لما بحتاج أشم أكسجين بجي البرلمان".. ونائب: بألف هنا

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الحوادث في مصر أثبتت أن أغلب الحوادث لا تقع تحت مسؤولية وزارة النقل، وعزا ذلك إلى الطرق الجديدة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضاف عرفات خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الحوادث ستقل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة السيطرة على الحمولات الزائدة على الطرق، وانه سيتم تفعيل منظومة النقل الذكي للحفاظ على ما تم تحقيقه فى مجال شبكة الطرق.

وأشار إلى إنفاق 32 مليار جنيه على شبكة الطرق والنقل.

وعبر الوزير عن سعادته بحضور جلسات لجنة النقل والمواصلات، وقال ضاحكًا: "لما بحتاج اشم أكسجين بجى البرلمان"، ليعلق أحد النواب: "ألف هنا يا سيادة الوزير".​