"عصمت": 600 ألف مريض استفاد بتجربة جامعة القاهرة في علاج فيرس سي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور جمال عصمت، الأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة والحاصل على جائزة النيل، إن الجامعة هي الجامعة المصرية الوحيدة المحافظة على تصنيفها ضمن مصاف الـ 500 جامعة عالميًا بتصنيف شنجغهاي وذلك على مدار 8 سنوات سابقة.

وأضاف عصمت، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم الــ 15 بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن أي دولة تسعى للتقدم عالميًا عليها أن تعلم أهمية الاستثمار في المعرفة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يحدث على مراحل أولها البحث العلمي للانتاج المعرفي، والثانية نقد المعرفة لتوصيل المعرفة لمن يستحقها ومن ينتفع بها.

وأشار عصمت إلى أن القانون لا يسمح لنا إنشاء مؤسسات أو شركات لاستثمار المعرفة، موضحًا أن مصر بها 25 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة وأكاديمية، وعشرات مراكز البحث العلمي، ونجد جامعة القاهرة استقطبت بمفردها 15% المراكز البحثية والعلمية.

وأشار إلى أن تجربة جامعة القاهرة في علاج فيرس سي باختراع براءة دواء كانت تجربة رائدة، موضحًا أن العلاج تم استخدمه في علاج 600 ألف مريض مصري، كما تم خفض التكلفة العلاج حوالي 5 مليار جنيه وكما حقق نسبة شفاء 95 %.

وفي سياق متصل، تطلق جامعة القاهرة اسم الراحل نجيب محفوظ علي دورة عيد العلم هذا العام، تكريماً لخريجيها الرواد .

وقد بدأت مراسم إحتفالية عيد العلم، بطابور عرض لمجلس الجامعة، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، ومن المقرر عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم تكريم 42 مفكرًا وعالمًا وباحثًا.

جدير بالذكر أن الجامعة أعدت كتابًا تذكاريًا، متضمنًا أسماء المكرمين وسيرتهم الذاتية