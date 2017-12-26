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أول تعليق من الزراعة على حظر السعودية استيراد الجوافة

09:26 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
أول تعليق من الزراعة على حظر السعودية استيراد الجوافة

عبدالمنعم البنا

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم تتلق أي تقرير أو خطاب رسمي بشأن حظر المملكة العربية السعودية استيراد محصول الجوافة.

وحظرت السلطات السعودية، مؤقتًا، استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا، حسبما ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة الدكتور حمد البطشان، اليوم.

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات لمصراوي، أن مصر صدرت 4175 طنًا من محصول الجوافة إلى السعودية في الفترة بين أكتوبر وحتى ديسمبر الجاري، موضحًا أن الوزارة سوف تتابع هذا القرار مع الجانب السعودي.

وأشار مُتحدث الزراعة إلى أن عمليات تصدير المحصول السعودية ما زالت مستمرة، موضحًا أن آخر خطاب توريد جاء لإدارة الحجر الزراعي بتاريخ 24\12\2017.

وكانت السلطات السعودية حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.

السعودية حظر حامد عبد الدايم وزارة الزراعة

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