وزير النقل أمام النواب: طفرة غير مسبوقة في مجال نقل البضائع

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال نقل البضائع، وإن هذا الأمر سيهم فى تقليص خسائر السكة الحديد التي بلغت مليون جنيه يوميا.

وأضاف عرفات - في كلمة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن هيئة السكك الحديدية تخسر يوميا مليون جنيه بعد التحريك الأخير في أسعار السولار ، إلا أن الطفرة التي تحققت في نقل البضائع ستسهم في تقليص هذه الخسارة.

وتابع عرفات أن ورش السكك الحديدية لم تشهد تطويرا منذ الستينيات، فضلا عن أن الغالبية العظمى من "جرارات" القطارات تعمل منذ السبعينيات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير الشكل الخارجي لجميع عربات القطارات مع تطوير القضبان والإشارات وإعطاء ذلك الأولوية على تطوير المحطات.

ولفت عرفات إلى أن عام 2019 سيشهد دخول نحو 100 جرار جديد الخدمة، مع الانتهاء من إصلاح 70% من الجرارات المعطلة ودخولها الخدمة بحلول منتصف 2018.

وحول حوادث الطرق، قال وزير النقل إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن مشروع الطرق الحالي وخطة رئيس الجمهورية في هذا الصدد تسهم بشكل كبير في تقليص نسبة الحوادث، مشددا على ضرورة ضبط مشكلة الحمولات الزائدة على الطرق، وتفعيل منظومة النقل الذكي أو المرور الذكي للحفاظ على ما تحقق في مجال شبكة الطرق الجديدة التي تم صرف 32 مليار جنيه عليها خلال الفترة الماضية