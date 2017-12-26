جلسة استماع بـ"خارجية النواب" حول تداعيات مشروع قانون بالكونجرس عن الأقباط

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ظهر غد الأربعاء، جلسة استماع بحضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان حول تداعيات مشروع القانون المعروض على الكونجرس الأمريكي والخاص بالأقباط .

يحضر الجلسة أيضا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" للشئون الخارجية النائب كريم درويش وأمين عام الائتلاف النائب مجدي مرشد ووكيل لجنة حقوق الإنسان النائب مارجريت عازر.​