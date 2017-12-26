شركة نكست الهولندية: بدء إنشاء مجمع البيانات العملاقة في برج العرب فبراير المقبل

كتبت- شيماء شلبي:

قال ناجي أنيس، نائب رئيس شركة نكست فن كلاود الهولندية لبناء مراكز الداتا سنتر، إن فبراير المقبل سيشهد البدء في إنشاء مجمع مراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقال أنيس إن المشروع تنفذه الشركة بالشراكة مع شركة واحات السيليكون على مساحة 60 ألف متر مربع.

وقدر أنيس التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث الأولى للمشروع بحوالي 50 مليون يورو، على أن تنتهي مراحل البناء والتشغيل في نوفمبر2018.

وقال أنيس إن البدء في الإنشاءات مرتبط بتوقيع إتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات في يناير المقبل، حيث ستتيح الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل والخارج.

وأضاف أنيس أن "مجمع مراكز البيانات الذي سنبدأ إنشاؤه بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب سوف يعمل كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية واستغلال الموقع المتميز لمصر كنقطة إلتقاء بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا".

وسيسهم المركز في تحسين كفاءة وسرعة إستجابة ونقل البيانات على المستوى العالمي، بحسب أنيس.

ووقعت "نكست فن كلاود" في مارس 2017 مذكرة تفاهم مع شركة واحات السيليكون المكونة من عدة مساهمين هم هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا" ووزارة الاتصالات وهيئه المجتمعات العمرانية، لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة في منطقة برج العرب.

ويقول أنيس إن العائد الاستثماري سيأتي من تأجير الراكات أو السرفرات والأجهزة الخادمة التي يمكن أن تصل لـ 300 ألف دولار بالشهر للشركة الواحدة، بحسب ما تحجزه من مساحة لسيرفرتها التي يتم التأمين عليها لضمان عدم الاختراق.