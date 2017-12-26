أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة صلاح عيسى القدس المحتلة عهد التميمي محمد صلاح

الهيئة العامة للاستعلامات تنعي الكاتب الصحفي صلاح عيسى

09:58 ص الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
الهيئة العامة للاستعلامات تنعي الكاتب الصحفي صلاح عيسى

القاهرة - (أ ش أ)

نعت الهيئة العامة للاستعلامات للشعب المصرى والشعوب العربية كافة ، الكاتب الصحفى الكبير والمؤرخ الرفيع والمناضل السياسى المخلص الاستاذ صلاح عيسى، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه وشعبه ومهنته لفترة تزيد علي نصف قرن.

وتقدمت الهيئة - في بيان لها اليوم - بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وتلاميذه وأصدقائه ومتابعيه ، وتوجهت إلي الله بأن يتقبله برحمته وأن يدخله فسيح جناته.

هذا المحتوى من

Asha
وفاة صلاح عيسى صلاح عيسى هيئة الاستعلامات ضياء رشوان

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان