الهيئة العامة للاستعلامات تنعي الكاتب الصحفي صلاح عيسى

القاهرة - (أ ش أ)

نعت الهيئة العامة للاستعلامات للشعب المصرى والشعوب العربية كافة ، الكاتب الصحفى الكبير والمؤرخ الرفيع والمناضل السياسى المخلص الاستاذ صلاح عيسى، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه وشعبه ومهنته لفترة تزيد علي نصف قرن.

وتقدمت الهيئة - في بيان لها اليوم - بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وتلاميذه وأصدقائه ومتابعيه ، وتوجهت إلي الله بأن يتقبله برحمته وأن يدخله فسيح جناته.