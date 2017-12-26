السياحة: حل أزمة شحوط البواخر النيلية بأسوان

كتب: يوسف عفيفي

توجه يحيى راشد وزير السياحة أمس الاثنين إلى مدينة أسوان لمتابعة أحوال البواخر السياحية التي كانت قد تعرضت للشحوط بأسوان نتيجة انخفاض منسوب مياة النيل.

وأكد راشد على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية للعمل على تلافى أية سلبيات قد تؤثر على حركة السياحة النيلية، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع وزيري الري والنقل و محافظ أسوان لإيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة لضمان عدم تكرارها.

وأشار الوزير الى أن الوضع تحت السيطرة، وأنه يتابع مع قيادات الري والنقل والأمن، والحكم المحلي، ولا توجد مركب واحدة شاحط الآن، ونفى راشد ما تم تداوله بشأن توقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو، مضيفا أن السياحة النيلية مكون هام فى العملية السياحية خاصة تلك المرتبطة بالسياحة الثقافية فى أسوان والاقصر.

وقام الوزير فور وصوله لأسوان بمتابعة الموقف عن قرب، بعد شحوط المراكب نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل أمام معبد كوم أمبو، كما تفقد الوزير جهود الجهات المختصة لأعمال التكريك ورفع الطمى والرمال المرتفعة بالجزر النيلية.