"أسأل والوزير هيجاوبك".. "التعليم العالي" تدشن صفحة شكاوى عبر "فيسبوك" للطلاب والعاملين بالجامعات

كتب- محمد قاسم

دشنت وزارة التعليم العالى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة تفاعلية تحت شعار "أنت تسأل والوزير يجيب"، وذلك في خطوة جديدة من الوزارة للتواصل المباشر مع مشكلات أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات المصرية.

وكتبت الوزارة عبر الصفحة: "نستقبل الشكاوى العامة فقط التي تتصل بأداء مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، وترحب بمقترحات التطوير على كافة المستويات وترفعها للوزير للتعليق عليها، ومن لديه شكوى خاصة موثقة بالأدلة يرجى إرسالها على الإيميل الإلكترونى".

وتنوعت الشكاوى ما بين طلابية من عدم استلام الكتب الجامعية رغم انتهاء الفصل الدراسى، وفرض أساتذة شراء الكتاب الجامعى على الطلاب، وأسباب إلغاء نفقات أسر المبتعثين، وزيادة رواتب هيئة التدريس، وعودة نظام التعليم المفتوح، والرقابة على الجامعات الخاصة، وأزمات تعيين المعيدين.