بدء تسليم الدفعة الثانية من شقق "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي الأندلس والقرنفل، بالمدينة للفائزين بها.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس، أرقام (3 – 4 – 6 – 11 – 25 – 27)، و8 عمارات بمنطقة القرنفل، أرقام (47 – 48 – 49 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن المواطن الفائز بالوحدة سيتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لأخذ محضر الاستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط.​