"الوطنية للصحافة" تنعى الكاتب الصحفي صلاح عيسى

كتب- محمد عاطف:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى الذي توفي مساء اليوم، ووصفته بأنه كان كاتبًا وطنيًا شريفًا ومدافعًا عن حرية الرأي والتعبير، ونقابيًا حاميًا لتقاليد المهنة.

وتقدمت الهيئة - في بيان مساء اليوم الاثنين - بالعزاء لأسرة الراحل وزملائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قد وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

من جانبها، نعت الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي الكبير.

وذكرت هيئة الاستعلامات- في بيان اليوم- "أن الكاتب الراحل مؤرخ رفيع ومناضل سياسي مخلص اتسمت مسيرته بالعطاء المتواصل لوطنه ومهنته لفترة تزيد عن نصف قرن".

وتتوجه الهيئة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه وأصدقائه، كما تدعو الله (سبحانه وتعالى) بأن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته.

يشار إلى أن صلاح عيسي ولد في 4 أكتوبر عام 1939 في قرية "بشلا" مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961 وترأس لمدة خمس سنوات عدداً من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري.

وبدأ عيسى حياته الثقافية كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي ثم تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وأسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها: "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالي" و"اليسار" و"الصحفيون".

كما ترأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة، وأصدر أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 كما صدر له 20 كتاباً في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب.