نائب وزير الزراعة تتفقد حديقتي الأسماك والحيوان استعدادًا لأعياد الميلاد

كتب- أحمد مسعد:

تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، حديقتي الحيوان والأسماك، للوقوف على استعدادات الحديقتين لأعياد رأس السنة الميلادية.

وشددت نائب وزير الزراعة- خلال تفقدها لحديقة الأسماك- على ضرورة الانتهاء من أعمال التأهيل للبحيرة الرئيسية لأسماك الزينة في مدخل الحديقة، تمهيدًا لافتتاحها بالنافورة الجديدة خلال أيام.

وأكدت محرز، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، على ضرورة الانتهاء من برامج الصوب السمكية بالحديقة، وضرورة أن يستمتع زوار حديقة الأسماك، بهذه الصوب، فضلًا عن الاهتمام بالمسطحات الخضراء المحيطة بجبلايات حديقة الأسماك، مع تقديم خدمات الطفطف داخل الحديقة.

واستقلت نائب وزير الزراعة، الطفطف الجديد، الذي ينقل زوار حديقة الحيوان بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزي والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، مشددة على ضرورة الانتهاء من تزويد الحديقة بطفطف إضافي يخدم الزوار.

كما شهدت نائب وزير الزراعة إعادة تأهيل مساحة 8 آلاف متر مربع من خلال إزالة المخلفات المتراكمة عليها لمدة 20 عاما متواصلة، للاستفادة منها في إقامة عروض للدولفين في نفس الموقع ضمن خطة تطوير حديقة الحيوان.

واستمعت محرز، خلال تفقدها لحديقة الحيوان لعدد من زوار حديقتي الحيوان والأسماك، فيما أكد زوار الحديقة، حدوث حركة تغيير في المظهر الجمالي للحديقة، وإرتفاع معدلات النظافة بها، بدرجة ملحوظة، بينما جذبت الحديقة زوارا جدد من طبقات الاثرياء بعد حركة التطوير التي شهدتها الحديقة خلال العامين الآخيرين.