"المهن التعليمية": صرف معاشات المعلمين 2 يناير

كتبت- ياسمين محمد:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إنه سيتم صرف دفعة معاشات المعلمين الثاني من يناير المقبل، مشيرا إلى أن المعاش سيكون متاحا في ماكينات الصراف الآلي خلال هذا اليوم.

وأوضح الزناتي- في بيان للنقابة اليوم الاثنين- أن النقابة قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة له لصرف المعاشات للمستحقين، علما بأن دفعة المعاشات الحالية تبلغ قيمتها الآن 106 ملايين جنيه.

من جانبه، أضاف إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة اتخذت كل التدابير اللازمة للتيسير على جميع مستحقي المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة، وستقوم النقابة بالتنسيق مع البنك خلال فترة صرف المعاشات وتشكيل لجنة متابعة لمواجهة أي أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.

يذكر أنه يتم عقد اجتماع بصفة شهرية بين هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع مسؤولي بنك الإسكان والتعمير للتغلب على المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء صرف معاشاتهم.