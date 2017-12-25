الأوقاف: تسيير قافلة دعوية إلى حلايب
كتب- محمود مصطفى:
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تسييّر قافلة دعوية يومي الخميس والجمعة القادمين لمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة الدعوية للتواجد بكل المحافظات.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن القافلة تضم كبار وشباب العلماء بالوزارة بهدف نشر الفكر الوسطي الصحيح، كما ستقيم الوزارة خالد فترة القافلة ندوة علمية موسعة بالمسجد الجامع بحلايب تحت عنوان "الانتماء الوطني".
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