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الأوقاف: تسيير قافلة دعوية إلى حلايب

09:48 م الإثنين 25 ديسمبر 2017
الأوقاف: تسيير قافلة دعوية إلى حلايب

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تسييّر قافلة دعوية يومي الخميس والجمعة القادمين لمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة الدعوية للتواجد بكل المحافظات.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن القافلة تضم كبار وشباب العلماء بالوزارة بهدف نشر الفكر الوسطي الصحيح، كما ستقيم الوزارة خالد فترة القافلة ندوة علمية موسعة بالمسجد الجامع بحلايب تحت عنوان "الانتماء الوطني".

محمد مختار جمعة قافلة دعوية محافظة البحر الأحمر

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