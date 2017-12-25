طارق شوقي يكرم مديرة إدارة المعادى التعليمية لرفضها رشوة مالية

كتبت- ياسمين محمد:

كرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، أماني محمد خيرى مدير عام إدارة المعادي التعليمية؛ لرفضها رشوة مالية من مدير التعليم الابتدائي، وأخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة مقابل الموافقة على تحويل عدد من الطلاب إلى الإدارة بالمخالفة.

صرح بذلك الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقال إن الوزير أشاد بنزاهة مديرة الإدارة وأمانتها وإخلاصها وتفانيها في العمل، ودورها الكبير في اكتشاف هذا الفساد في اﻹدارة، مؤكدًا أن هذا العمل يعتبر نموذجًا للمواطن الشريف الصالح الذي يحتذى به الجميع.

وكرم الوزير مديرة الإدارة وسلمها شهادة تقدير لإخلاصها وجهودها في العمل، وذلك في إطار تكريم وتقدير الوزارة للمتميزين والمخلصين في أداء العمل.

جدير بالذكر أن مديرة الإدارة فور عرض الرشوة عليها قامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم ‏القبض على مدير التعليم الابتدائي، وأخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة، وذلك بعد عرضهما رشوة مالية، عليها مقابل اعتمادها مذكرة بتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى بالمخالفة وذلك بنطاق الإدارة.