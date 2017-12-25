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غداً.. تشييع جنازة صلاح عيسى من مسجد الحصري بأكتوبر والعزاء السبت

09:42 م الإثنين 25 ديسمبر 2017
غداً.. تشييع جنازة صلاح عيسى من مسجد الحصري بأكتوبر والعزاء السبت

صلاح عيسى

القاهرة - (أ ش أ)

قال الكاتب الصحفي كارم محمود إن جنازة الكاتب الكبير صلاح عيسى ستُشيع غداً الثلاثاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف كارم محمود- في تصريحات صحفية - أنه تم الاستقرار على إقامة العزاء السبت المقبل، لكن لم يتم بعد تحديد مكانه؛ إما أنه سيُقام بمسجد عمر مكرم أو بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأشار إلى أنه ستتم إقامة صلاة الجنازة وتشييعها من مسجد الحصري نظراً لأن مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

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كارم محمود صلاح عيسى مسجد الحصري

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