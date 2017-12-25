رئيس اتحاد الكرة لـ"النواب": لجنة لتنظيم توزيع تذاكر كأس العالم لضمان الشفافية

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، انه سيتم تنظيم عملية توزيع التذاكر الخاصة بنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، من خلال لجنة تضم أعضاء من الشباب والرياضة وعدد من الجهات المختصة، لضمان الشفافية الكاملة في توزيع التذاكر.

جاء ذلك خلال حضور "أبو ريدة" اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المنهدس فرج عامر، للإجابة على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بحضور وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة انه ليس هناك تذاكر مجانية لكأس العالم، واتحاد لديه مهله حتي 31 يناير المقبل لتحديد عدد التذاكر المطلوبة، مؤكداً أن الاتحاد سيطلب أكبر نسبة مسموح بها وهي 8% من سعه الاستاد.

وقال أبو ريدة، إن معظم الإعلانات التي يروج لها عبر الشركات بشأن تذاكر نهائيات كأس العالم غير صحيحه، باستثناء الإعلانات الخاصة بأحد الشركات التي نالت حق تسويق نسبة من التذاكر المميزة.

وأضاف: أن اتحاد الكرة حريص على تقديم الدعم لكافة الأندية وقدامى اللاعبين، لافتاً إلي أنه تم تخصيص مبالغ شهرية لأكثر من 160 من قدامي اللاعبين، تصل لنحو 800 ألف جنيه.

وعن عمل عدد من أعضاء اتحاد الكرة في الإعلام، قال إن مسألة منع أعضاء الاتحاد من العمل في الإعلام هذا موضوع يمكن طرحه خلال الجمعية العمومية.

وأكد "أبو ريدة" أن اتحاد الكرة لا يتكسب منه احد، وهو عمل تطوعي الهدف منه تحقيق النجاح لمسيرة الكرة المصرية.

وقال إن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حرصين على تحقيق مصالح الجمعية العمومية والكرة المصرية، ونجحوا في تحقيق الانضباط في العمل بالشكل الذى ساهم في نجاح مصر في الوصول إلي نهائي كأس افريقيا، ونهائيات كأس العالم في روسيا.

من جانبه، وجه رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، المهندس فرج عامر، التهنئة لرئيس اتحاد كرة القدم المهندس هاني أبو ريدة، بمناسبة وصول مصر إلي كأس العالم، مؤكداً أن صعود المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم في روسيا يعد انجاز كبير يضاف إلي إنجازات الرياضة المصرية.

وقال إن كرة القدم ليست مجرد رياضة، لكنها وسيلة اتصال بين شعوب العالم، لذا سنسعى لتحديد موعد لتكريم المنتخب المصري داخل مجلس النواب تقديراً لهذا الإنجاز.