وزير النقل يقوم بجولة مفاجئة بمحطة مصر برمسيس

القاهرة - (أ ش أ)

قام وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم الاثنين بجولة مفاجئة بمحطة مصر للقطارات تفقد خلالها أرصفة المحطة وتجول داخل قطار (رقم 86 - نوم - القاهرة أسوان)، كما تفقد عربات القطار واطمأن إلى مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

ثم انتقل الوزير إلى رصيف رقم 9، والتقى عددا من الركاب واطلع منهم على مستوى الخدمة وانتظام مواعيد القطارات؛ وأكد الركاب أن مواعيد القطارات بدأت في الانتظام وفي تحسن مستمر.

واستقل وزير النقل قطار (رقم 981) القادم من أسوان، والتقى الركاب واستفسر أيضا منهم عن مستوى الخدمة.

وأكد الوزير أنه يجري تطوير السكك الحديدية من كافة النواحي؛ حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة، كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.