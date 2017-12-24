​"الصحة" لنقابة الصيادلة: الدراسة بشعبة التصنيع الدوائي عامان فقط

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، وافق على أن تكون مدة الدراسة بشعبة التصنيع الدوائي بالمعاهد الفنية عامين فقط على أن يحصل الخريج على مؤهل فوق المتوسط.

وأشارت "زيادة"، في خطاب أرسلته لنقيب الصيادلة اليوم، إلى أنه لا يحق للطالب استكمال الدراسة عامين آخرين ولا تساوي درجة البكالوريوس الذي يمنح من وزارة التعليم العالي حتى لا يحدث تداخل بين خريجي شعبة التصنيع الدوائي وخريجي كليات الصيدلة.

يأتي ذلك بشأن التعديلات التي تمت إضافتها للائحة المعاهد الفنية واستحداث شعبة التصنيع الدوائي وتقسيم الدراسة بالمعهد لمستويين.