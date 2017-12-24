مطار القاهرة: تراجع محاولات تهريب الأموال والمخدرات 40 % عن العام الماضي

كتب– طه عبيد:

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، إن محاولات تهريب الأموال بعملاتها الورقية المختلفة والأقراص المخدرة "الترامادل" داخل صالات السفر تراجعت بصورة كبيرة جدا مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن محاولات التهريب تراجعت بنسبة كبيرة قد تصل إلى 40% عن العام الماضي، موضحة وقالت أن حاليا يتم ضبط محاولات ولكن على فترات كبيرة بالإضافة إلى أن الكميات تكون محدودة مقارنة بالمحاولات السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن السبب في تراجع محاولات التهريب يرجع إلي زيادة مراحل تفتيش الركاب إلى 3 مراحل بمطار القاهرة، بالإضافة إلى ادراك المهربين لكفاءة العناصر الأمنية المدربة واكتشافها أغلب المحاولات، وقيام شركة الميناء بوضع لافتات بالنقود المسموح بأصحابها مع المسافر داخل صالات السفر والوصول، وكذلك الإعلام بنشره المحاولات التي تم ضبطها بالمطار، كل ذلك ساهم بصورة كبيرة في تراجع محاولات التهريب

ولفتت المصادر إلى أن إجراءات الأمن مازالت في وضع استعداد دائما للتصدي لأي محاولات تهريب داخل المطار، وهناك تنسيق كامل مع مختلف الجهات العاملة مثل الجمارك في صالات السفر والوصول أو بقرية البضائع لضبط أي محاولات سواء في مراحل السفر أو الوصول.