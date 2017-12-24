تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية من مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن طائرة الخطوط الكويتية رقم 542، والمتجهة إلى الكويت تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل لمدة 90 دقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدي الطائرات هناك.

وأشارت المصادر، إلى تأخر إقلاع رحلتي الخطوط الجوية العمانية رقم 406، والمتجهة إلى عمان، ورحلة الخطوط السعودية رقم 300، والمتجهة إلى جدة لمدة 60 دقيقة لكل منهما بسبب ظروف التشغيل.